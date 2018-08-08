Вильнюс назвали точкой G Европы и рассердили священников

Рекламная кампания Вильнюса, сравнивающая столицу Литвы с точкой G, вызвала нарекания католической церкви. Об этом сообщает The Sun.

На рекламном плакате изображена женщина, лежащая на простыне в виде карты Европы. Рукой она сжимает простыню в том месте, где расположена столица Литвы. «Никто не знает, где это находится, но когда найдешь — это удивительно», — гласит слоган рекламной кампании. В рамках рекламной кампании будет запущен интернет сайт vilnusgspot.com, на котором на момент написания материала ведется обратный отчет до ее начала.

Плакат вызвал в самой Литве неоднозначную реакцию. «Я думаю, это достаточно странный выбор для рекламы, но в демократической стране он не переходит красную черту», — заявил в эфире телеканала LRT премьер-министр страны Саулюс Сквернялис. Он отметил, что сама по себе рекламная кампания не выглядит оскорбительной, но выбор момента ее запуска «очень странный». 22 сентября 2018 года в Литву прибудет Папа Римский, который начнет с Вильнюса свой тур по странам Балтии.

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«Этот визит очень важен для Литвы, так что, возможно, подобные шаги нужно было координировать», — добавил премьер-министр. Литовские священники обвинили создателей плаката в «эксплуатировании женской сексуальности в рекламных целях» и формулировании «неправильных идей о городе».

Инга Романовскиене, менеджер туристического агентства Go Vilnus, ответственного за кампанию, также назвала визит Папы Римского важным, но отметила, что Вильнюс сталкивается с высоким уровнем конкуренции со стороны других европейских городов, когда речь заходит о маркетинге.

В январе 2018 года Замбия ответила на высказывание президента США Дональда Трампа, назвавшего страны Африки, Гаити и Сальвадор «сраными дырами» (shithole). На государственном портале по привлечению туристов и в официальном Facebook-аккаунте страны были размещены плакаты с призывом, содержащим отсылку к выступлению американского президента. «Водопад Виктория — это очередная причина посетить сраную дыру Замбию», — гласит один из лозунгов на сайте.

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