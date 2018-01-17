Замбия вслед за Трампом назвала себя «сраной дырой» и позвала туристов

Замбия ответила на высказывание президента США Дональда Трампа, назвавшего страны Африки, Гаити и Сальвадор «сраными дырами» (shithole). Об этом сообщает The Mirror.

На государственном портале по привлечению туристов и в официальном Facebook-аккаунте страны были размещены плакаты с призывом, содержащим отсылку к выступлению американского президента.

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«Водопады Виктория — это очередная причина посетить сраную дыру Замбию», — гласит один из лозунгов на сайте. «Единственные звезды и полосы, которые вы здесь встретите — на небе и на зебре», — написано на плакате.

11 января американский лидер на закрытой встрече в Белом доме заявил, что США не должны принимать мигрантов из «сраных дыр» вроде Гаити и стран Африки. Позже он открестился от этих слов.

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