Странная поза Ким Кардашьян насмешила пользователей сети

Пользователи сети превратили в мем новую фотографию Ким Кардашьян, которая снялась в неестественной позе для рекламы кроссовок. Оригинальный снимок доступен на ее странице в Instagram.
На изображении видно, что Кардашьян лежит на кровати в нижнем белье. На ее ногах — кроссовки Adidas Yeezy Boost 350 V2 Butters, которые недавно выпустил ее муж Канье Уэст.
Однако внимание общественности привлекла странная неудобная поза знаменитости. Юзеры Twitter моментально вырезали силуэт телезвезды и «вклеили» его на другие фотографии. Так, стараниями пользователей сети Кардашьян поиграла в твистер, пробежала марафон, поучаствовала в рестлинге и полетала на параплане.
Кроме того, шутники размазали телезвезду по ломтику хлеба и положили ее на стопку блинчиков вместо сиропа.
Ранее Кардашьян подверглась нападкам подписчиков после того, как сестры назвали ее анорексичкой в Instagram. Пользователи сети отметили, что анорексия — серьезное заболевание, поэтому нельзя ошибочно принимать его за успешную диету.