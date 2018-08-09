Голый капитан пробил стену туалета и вырвался на волю

Капитану британской армии грозит наказание за погром в туалете, где его заперли подчиненные. Об этом сообщает издание Military Times.

Офицер крепко уснул после обильных возлияний, которые последовали за официальной церемонией. Пока он спал, военнослужащие решили подшутить над ним. Его раздели догола, отнесли в казарменный туалет и заперли.

Через шесть часов капитан пробудился и обнаружил, что попал в безвыходную ситуацию. Он принялся колотить по двери и кричать, чтобы его выпустили. Подчиненные ответили, что отопрут туалет только после повышения жалования.

После этого взбешенный и по-прежнему пьяный офицер разбил унитаз, оторвал стальной поручень и принялся громить им туалет. Вскоре в стене образовалась вмятина. Он сосредоточился на ней, продолбил в стене отверстие и выбрался на свободу.

Поскольку правила запрещают употребление алкоголя, ему грозит крупный штраф. Кроме того, возможно, ему придется возместить нанесенный ущерб.

«Хочется верить, что однажды он увидит смешную сторону произошедшего, — цитирует издание слова источника. — Как минимум он продемонстрировал впечатляющую предприимчивость, применив имевшиеся в его распоряжении средства для решения трудной задачи будучи в состоянии сильного опьянения».

В 2001 году сообщалось, что житель Вены больше трех дней не мог вылезти из уличного туалета, который перевернули хулиганы. Его крики никто не слышал из-за уличного шума. В итоге ему удалось сломать вентиляционное отверстие, просунуть руку и схватить оказавшегося рядом человека. Только после этого его заметили.

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