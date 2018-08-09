Над горящим заводом поднялся огненный торнадо

Видео: Leicestershire Fire and Rescue Service Ashby Station / Facebook

Пожарные, тушившие возгорание в британском графстве Дербишир, стали очевидцами необычного атмосферного явления — огненного торнадо. Об этом сообщает UPI.

Вихрь появился возле горящей фабрики, где производили пластмассовые ящики для супермаркетов. Кто-то из пожарных успел снять его на видео, которое затем опубликовали в Facebook. Ролик посмотрели 262 тысячи раз.

Температура огненного торнадо могла достигать 1000 градусов. «Они возникают, когда в горячий воздух сверху попадает холодный, вызывая завихрение, — объясняет автор видео. — Обычные торнадо появляются похожим образом».

В июле сообщалось, что американская пара из штата Аризона сняла на видео превращение огненного торнадо в водяной смерч.

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