Появление огненного торнадо над горящими прериями сняли на видео

Видео: Dave Scott KUSI / Facebook

Американская пара из штата Аризона сняла на видео превращение огненного торнадо в водяной смерч. Об этом сообщает WSRZ.

Крис Маккензи (Chris Mackie) и Энн Мэки (Anne Mackie) стали очевидцами необычного природного явления, когда ехали по берегу реки Колорадо. На другом берегу бушевал пожар, охвативший кустарник на площади 374 гектара.

Огненный торнадо, состоящий из поднятого в воздух пламени, пепла и углей, двинулся в сторону реки. Оказавшись над поверхностью воды, он превратился в водяной смерч.

В 2015 году американский телеканал The Weather Channel выложил в интернет видео огненного торнадо, который возник в 2003 году на поверхности водоема возле фабрики, где производят виски Jim Beam, и уничтожил около трех миллионов литров алкоголя.

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