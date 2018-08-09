Samsung выпустила самый дорогой Android-смартфон

Корпорация Samsung представила смартфон Galaxy Note 9. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель компании.

Смартфон получил 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2960 на 1440 пикселей. Габариты устройства и внешний вид практически не отличаются от прошлогоднего Note 8. Единственное изменение в расположении сканера отпечатков пальцев — теперь он находится ниже основной камеры, а не рядом с ней. Как и раньше, в комплекте со смартфоном будет идти стилус, с помощью которого теперь можно управлять камерой и выполнять другие операции.

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Note 9 получил восьмиядерный процессор Exynos 9810 с частотой до 2,7 гигагерца. Также его оснастили 6/8 гигабайтами оперативной и 128/512 гигабайтами встроенной памяти с поддержкой карт microSD объемом до 512 гигабайт. Аккумулятор имеет емкость 4000 миллиампер-часов, производитель обещает целый день работы от одного заряда.

Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров. Также пользователь может вручную выбирать значения диафрагмы между f/1.5 и f/2.4. Вместе со смартфоном компания также показала новую беспроводную зарядку, которая может заряжать одновременно два устройства. Аналогичное устройство представляла Apple в конце прошлого года, однако до сих пор оно не вышло на рынок.

Продажи в России начнутся 31 августа в трех цветах: черный, синий и медный. Стоимость версии с 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти составляет 70 тысяч рублей. Версия с 8 и 512 гигабайтами стоит 90 тысяч рублей. Таким образом, Galaxy Note 9 стал самым дорогим массовым Android-смартфоном в России.

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