Предсказано массовое подорожание смартфонов из-за iPhone

Производители смартфонов начнут поднимать цены на свои устройства после успеха iPhone X. Об этом пишет CNET.

По мнению аналитиков, опыт Apple показал, что потребители готовы платить за смартфон больше тысячи долларов. Сами производители оправдывают подорожание увеличением затрат на разработку, улучшение качества и закупку дорогих компонентов. Аналитики считают, если бы это зависело исключительно от увеличения стоимости компонентов, рост цен не был бы таким резким.

«Я, конечно, согласен с тем, что подорожание в незначительной степени связано с увеличением стоимости компонентов и усложнением процесса производства… но не в таком масштабе, — считает аналитик CCS Insight Бен Вуд (Ben Wood). — Когда в Apple представили iPhone X за тысячу долларов, они оказали большую услугу всей отрасли. Это дало другим производителем больше возможностей».

Так, за последние годы начальная цена флагманских смартфонов Samsung линейки Galaxy S увеличилась на 15 процентов, Huawei P — на 33 процента. Самый резкий скачок наблюдается у смартфонов OnePlus: с 2016 года их флагман подорожал на 32,6 процента в США и на 42,6 — в Англии. После выхода iPhone X рост может продолжиться, отмечают аналитики.

«По мере того как резко растет зависимость от смартфонов, возрастает и качество компонентов, необходимых для удовлетворения высоких требований производительности», — отметил представитель OnePlus.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



