Apple перестанет класть с iPhone переходник для наушников

Компания Apple перестанет комплектовать новые iPhone переходником с Lightning на 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Об этом сообщает Macrumors.

Отмечается, что источник в компании Cirrus Logic, которая производит аудиочип для iPhone, косвенно подтвердил, что Apple перестанет комплектовать новые устройства переходником для наушников. Таким образом, пользователи должны будут сами покупать аксессуар, если хотят подключить к смартфону наушники с 3,5-миллиметровым джеком. Так, в магазине Apple его продают по цене 800 рублей.

Аналитики Barclays уверены, что Apple перестанет класть переходник с новыми iPhone, так как в компании не раз заявляли, что стремятся к «по-настоящему беспроводному будущему». По слухам, разъема для наушников лишатся и новые iPad, которые также не будут комплектоваться переходником.

iPhone 7, выпущенный в 2016 году, стал первым смартфоном Apple без разъема для наушников. Вместе с ним компания представила беспроводные наушники AirPods, которые поступили в продажу лишь в декабре 2016 года. После этого многие производители также избавились от 3,5-миллиметрового разъема в своих смартфонах. Среди них Huawei, Google, Xiaomi и Sony.

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