Случайный пуск ракеты истребителем НАТО вызвал пожар

В зоне поиска случайно запущенной боевой ракеты в Эстонии начался пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря Сил обороны страны Айво Вахеметса.

Предположительно ракета упала недалеко от природного заповедника Эндла. Военные сообщают, что в зоне поисков загорелся торфяник, тушение которого началось вечером 8 августа и продолжается до сих пор.

«После того, как пожар будет потушен, эксперты смогут приступить к поискам вещественных доказательств, чтобы установить точное место приземления ракеты», — заявил Вахеметс.

Как передает агентство, премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил, что пожар находится под контролем, но фрагменты ракеты до сих пор не найдены.

Силы обороны Эстонии во вторник, 7 августа, сообщили, что испанский истребитель Eurofighter, входящий в состав базируемой в стране миссии НАТО, случайно выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух». Ее ищут примерно в 40 километрах к северу от Тарту. Местных жителей просят при обнаружении снаряда или его частей, не трогая, сообщить о находке.

Министерство иностранных дел России также прокомментировало инцидент, назвав военный блок НАТО «бесполезным».

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