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Хакеры научились менять чужие сообщения в WhatsApp

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Хакеры нашли опасную уязвимость в WhatsApp, которая позволяет перехватывать и изменять сообщения в приватных и групповых чатах. О бреши рассказали исследователи кибербезопасности из Check Point на своем сайте.

Эксплойт становится возможным из-за уязвимости в инструментах для синхронизации данных в мобильной и веб-версии сервиса. Благодаря ей киберпреступники могут использовать несколько способов для манипуляции с пользовательскими сообщениями.

Например, злоумышленники имеют возможность использовать функцию «Цитата» в групповом чате, чтобы менять имя реального отправителя на любое другое, даже если выбранный человек не состоит в группе. Кроме того, они могут редактировать текст собеседника в ответном сообщении.

Специалисты уведомили WhatsApp о найденной уязвимости. В компании признали проблему и пообещали решить ее в ближайшие сроки.

Эксперты отмечают, что опасная брешь в системе безопасности представляет огромную угрозу, так как хакеры с помощью нее могут создавать и распространять дезинформацию. Подобная проблема остро стоит в Индии, где на протяжении последних нескольких месяцев происходят десятки убийств из-за фейковых сообщений.

Власти страны задумались о блокировке мессенджера после того, как толпа линчевала более двадцати невинных людей, подозревая их в торговле детьми.

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