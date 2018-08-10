Фанаты разбили голову арбитру во время матча Лиги Европы

Матч Лиги Европы между австрийским «Штурмом» и кипрским АЕК был прерван из-за болельщика, который разбил голову помощнику арбитра Фредрику Клюверу, бросив в него бокал. Футбольный фанат пытался скрыться, но его удалось задержать, сообщается на официальном сайте австрийского клуба.

Инцидент произошел на 78-ой минуте встречи. Клюверу оказали медицинскую помощь, а представители УЕФА, посовещавшись, решили продолжить игру. На поле судью заменил четвертый рефери.

Представители «Штурма» отметили, что сейчас изучаются возможные варианты наказания болельщику и пожелали лайнсмену скорейшего выздоровления. Отмечается, что австрийский клуб может провести следующую домашнюю игру без зрителей.

Матч завершился победой АЕК со счетом 2:0.

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