Индийский политик нарядился в Гитлера и пришел на работу

Депутат индийского парламента Нарамалли Сивапрасад появился на работе в костюме Адольфа Гитлера. Об этом сообщает Hindustan Times.

Политик из партии «Телугу Десам» (Telugu Desam Party) приклеил усы и надел пиджак цвета хаки со свастикой на рукаве. При встрече с коллегами он подражал немецкой речи.

Сивапрасад пояснил, что таким образом призывает предоставить индийскому штату Андхра Прадеш особый статус. По его словам, премьер-министр страны Нарендра Моди «не понимает, что нужно людям», а этот поступок должен убедить главу правительства не идти по стопам Гитлера, передает телеканал Sky News.

Бывший актер Сивапрасад уже не впервые появляется на работе в том или ином образе. Ранее он приходил в образах гуру Сатья Саи, мудреца Нарада, фермера, пастуха и женщины.

В марте «Телугу Десам» вышла из правящей коалиции Индии из-за разногласий по штату Андхра Прадеш. В партии считают, что правительство Моди нарушило свое обещание и не предоставило региону особый статус, когда его часть выделили в отдельный штат Телангана. Такое положение позволило бы претендовать на дополнительное финансирование, необходимое для развития новой столицы Амравати.

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