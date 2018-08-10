В республике Коми пробегут ультрамарафон

Ультрамарафон «TransUral Duracell — Беги дольше» пройдет 12-19 августа в Интинском районе Республики Коми. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 10 августа.

50-километровый маршрут забега проложен через самую высокую точку Уральского хребта — гору Народная (1 895 метров), по границе двух частей света — Европы и Азии. В состязании примет участие ЗОЖ-инфлюэнсер и блогер Василий Смольный. «Я никогда не бегал более семи километров за раз! А тут мне предложили участие в ультрамарафоне на целых 50 километров, да еще и в приполярном Урале с восхождением на гору Народная, — рассказал Василий. — К такому забегу нужно быть готовым морально и технически». В своем Instagram-аккаунте Василий разместил предложение о совместном участии в забеге и выбрал одну из своих подписчиц по имени Полина, имеющую опыт марафонских забегов, которая побежит вместе с ним.

TransUral — первый в России международный многодневный горный ультрамарафон (trailrunning). Соревнования проводятся с 2014 года. На каждом этапе участники бегут по маршруту вдоль границы Европы и Азии по разным участкам Уральского хребта — на Южном (2014), Среднем (2015), Северном (2016) и Приполярном (2017 и 2018) Урале. Формат гонки предусматривает возможность участия не только профессиональных спортсменов, но и любителей активного отдыха, которые могут выбрать доступную им дистанцию в ходе многодневных соревнований. Спонсором состязаний выступает производитель алкалиновых батареек компания Duracell.

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