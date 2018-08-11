Глава японской делегации пообещал рассказать правду о Крыме

Глава прибывшей в Крым японской делегации Мицухиро Кимура поставил перед собой задачу рассказать своим согражданам правду о происходящем на полуострове. Своими намерениями он поделился во время встречи с представителями властей Ялты. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в Японии результаты референдума воспринимают несколько в ином ключе. Сам Кимура считает, что жители Крыма «единодушно выразили свое стремление вернуться в состав России». Делегат добавил, что приехал на полуостров, чтобы получить объективную информацию.

Силовая смена власти на Украине зимой 2014 года и ряд действий новых властей в Киеве вызвали резкий всплеск политической активности в Крыму. Крым объявил о своей независимости от Украины и желании вступить в состав России по результатам референдума 16 марта 2014 года.

Официальный Киев, государства — члены ЕС, США и ряд других стран, в том числе Япония, не признали легитимным присоединение полуострова и сочли это аннексией. В отношении России и Крыма были введены санкции, затрагивающие как частных лиц и компании, так и целые сектора российской экономики.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!