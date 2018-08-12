Мультипликатор Гарри Бардин экстренно госпитализирован

Мультипликатора и режиссера Гарри Бардина госпитализировали в Выборге, где он находился на фестивале российского кино «Окно в Европу». Артист почувствовал недомогание и обратился к врачам, сообщает ТАСС.

Медики обследовали режиссера и для дополнительной консультации предложили обратиться в областную больницу Санкт-Петербурга. Представители оргкомитета кинофестиваля рассказали «Московскому комсомольцу», что Бардин в ближайшее время вернется к работе жюри конкурса анимационного кино.

«Медики провели обследование и не нашли оснований для волнения», — говорится в сообщении. Ранее СМИ сообщали, что врачи подозревали у режиссера желудочное кровотечение. В понедельник ему предстоит пройти гастроскопию, после чего диагноз будет уточнен.

Гарри Бардин является режиссером мультфильмов «Летучий Корабль», «Выкрутасы», «Серый Волк энд Красная Шапочка». На его счету четыре премии «Ника» и золотая пальмовая ветвь Каннского фестиваля.

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