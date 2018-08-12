В Приморье акула напала на дайвера

В Приморье на участника соревнований по подводной охоте на лакедру напала акула. Это произошло у острова Желтухина в заливе Петра Великого, передает «Интерфакс».

«Подводный охотник подстрелил рыбу, но ее попыталась забрать акула. Она кусала дайвера за ласты. Спортсмен не пострадал, он подал сигнал о помощи. Когда подошел катер, акула уплыла», — рассказал организатор соревнований и президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.

По его словам, 2,5-метровую сельдевую акулу спровоцировали. «Надо быть готовым к тому, что акула может напасть. Всегда необходим сопровождающий катер», — напомнил Анашин и подчеркнул, что за его 18-летний опыт охоты подобных случаев не было.

За последние годы в Приморье зарегистрировано несколько нападений акул. Например, летом 2011 года, в бухте Теляковского акула откусила руки 25-летнему местному жителю, в том же году другая рыба напала на 16-летнего подростка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!