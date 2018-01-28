Власти Приморья признали ошибкой свое видео с пропавшего судна

Видеозапись с пропавшего в Японском море судна, выложенная администрацией Приморья 27 января, оказалась снята на другом судне. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе администрации в воскресенье, 28 января.

«По итогам детального ознакомления с записью информация о том, что она сделана с борта "Востока", не подтвердилась», — сказали там.

Директор судовладельческой компании Станислав Мальчевский, которой принадлежит пропавший «Восток», подтвердил эту информацию.

«На записи человек, комментирующий съемку, отчетливо говорит, что судно следует в сторону Зарубино. "Восток" же следовал из порта Донхэ в порт Холмск, расположенный на Сахалине. Кроме того, видео не содержит информации о названии судна, дате и времени съемки», — заявил он.

27 января в сети было опубликовано видео, якобы снятое на пропавшем рыболовном судне «Восток». Команда подала сигнал бедствия утром 25 января во время следования из Южной Кореи на Сахалин. На борту находился 21 человек. Судно до сих пор не найдено.

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