Спасательные жилеты нашли на месте поисков исчезнувшего судна у берегов Приморья

Два спасательных жилета, швартовую бухту, буй и бытовой мусор нашли на месте поисков пропавшего у берегов Приморья рыболовного судна. Об этом в четверг, 25 января, РИА Новости сообщил представитель морского координационного спасательного центра Владивостока.

Следователи начали проверку по факту произошедшего.

В данный момент на месте работает один теплоход и два вертолета. Также готовится к вылету военный вертолет, отметил собеседник агентства.

О потери связи с судном сообщалось ранее в четверг. На борту находился 21 человек. Отмечается, что на лодке сработал аварийный радиобуй — получив сигнал бедствия, сотрудники МЧС отправились на поиски. Судно следовало из Южной Кореи на Сахалин, его порт приписки — Невельск.

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