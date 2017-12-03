«Найденная» российским аппаратом аргентинская подлодка оказалась рыбацким судном

Российский подводный аппарат «Пантера плюс», который исследует район поиска пропавшей аргентинской подлодки, сфотографировал рыбацкое судно, а не субмарину. Об этом со ссылкой на ВМС Аргентины сообщает Associated Press.

В ночь на 3 декабря аргентинские военные сообщили о сфотографированном «Пантерой» объекте, который, как предположили, мог быть подлодкой «Сан Хуан». Как сказал представитель аргентинских ВМС Энрике Бальби, позднее установили, что это затонувшее рыболовецкое судно.

По словам Бальби, военные сожалеют, что обнадежили семьи пропавших моряков, не проведя должного анализа снимка с российского аппарата.

Аргентина 1 декабря признала гибель подлодки «Сан Хуан» с 44 членами экипажа. «Сан Хуан» перестал выходить на связь 15 ноября, в конце того же месяца российское Минобороны решило отправить на поиски субмарины подводный беспилотник «Пантера Плюс».

