Аргентина признала гибель подводной лодки и экипажа

Представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби заявил, что спасатели больше не ищут выживших членов экипажа пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан». Об этом сообщает La Nacion.

По словам Бальби, во время проведения 15-дневных поисков обнаружить живых моряков с исчезнувшей субмарины не удалось. В то же время, офицер подчеркнул, что операция по определению местоположения самой подлодки «на морском дне» будет продолжаться.

28 ноября аргентинская пресса раскрыла содержание последнего сообщения, пришедшего с борта аварийного корабля. «Приток морской воды через систему вентиляции в аккумуляторную батарею номер три вызвал короткое замыкание, начался пожар. Батареи разряжены», — говорилось в радиограмме. В ней также указано, что лодка погружается и экипаж будет информировать командование о дальнейшем развитии событий.

Пятью днями ранее ВМС Аргентины получили информацию о том, что в день последнего выхода на связь подводной лодки «Сан-Хуан» в районе ее последнего известного местоположения произошел взрыв.

Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан», построенная в 1985 году на немецкой верфи, перестала выходить на связь 15 ноября. На ее борту находятся 44 члена экипажа. В спасательно-поисковой операции принимали участие представители 18 стран, в том числе и Россия.