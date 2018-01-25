Рыболовное судно с 21 человеком подало сигнал бедствия и пропало в Приморье

Рыболовное судно, на котором находился 21 человек, пропало у берегов Приморья. На его поиски отправились сторожевой пограничный корабль береговой охраны и спасательный вертолет. Об этом в четверг, 24 января, сообщается на сайте краевого главка МЧС.

«В 200 километрах южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя, принадлежащего рыболовному судну "Восток". (...) Все попытки связаться с судном не принесли результата», — отмечает пресс-служба.

О случившемся предупреждены все проходящие мимо суда. К выходу готовится также морской спасательный буксир.

Уточняется, что сообщение о сигнале бедствия поступило в МЧС 25 января в 08:10 по местному времени (1:10 мск) от капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра.

«Интерфакс» позже уточнил, что на поиски судна вылетели уже два вертолета, в район его предполагаемого нахождения отправились аварийно-спасательный корабль и теплоход. Рыболовная лодка следовала из Южной Кореи на Сахалин, ее порт приписки — Невельск.

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