Опубликовано последнее видео с пропавшего у берегов Приморья судна

В сети появилось видео с борта рыболовного судна «Восток», пропавшего в Японском море несколько дней назад. Кадры, снятые одним из членов экипажа, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

«Вот так и идем в Зарубино. Я поднялся на мостик, потому что там заливает. Сейчас будем как-то прорываться. Я живу вон там, внизу, где лед. Все, давайте, всем привет большой. Как-нибудь прорвемся», — рассказывает за кадров автор видео. Судно сковало льдом, его палуба покрыта сугробами и наледью. За бортом дует сильный ветер и идет мокрый снег.

Как пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации Приморского края, это последнее полученное сообщение с пропавшего судна. На данный момент поиски продолжаются. На месте предполагаемого крушения найдены два спасательных жилета, швартовая бухта, буй и бытовой мусор. Позже были обнаружены еще два спасательных плота, они оказались пустыми.

Рыболовное судно «Восток» пропало у берегов Приморья 24 января во время следования из Южной Кореи на Сахалин. На борту находился 21 человек.

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