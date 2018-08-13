На месте крушения самолета нашли выжившего мальчика

Ребенок оказался единственным выжившим в крушении самолета в Индонезии. Об этом сообщает BBC News.

Контакт с небольшим самолетом швейцарской авиастроительной компании Pilatus Aircraft был потерян днем 11 августа, незадолго до захода на посадку в аэропорту Оксибила в индонезийской провинции Папуа. Обломки воздушного судна обнаружили на склоне горы у границы с Папуа-Новой Гвинеей утром в воскресенье.

Как отмечается, всего на борту было девять человек, включая экипаж. В результате в катастрофе погибли все, кроме 12-летнего мальчика. Ребенок был в сознании, когда его нашли.

Перед крушением жители близлежащих деревень слышали громкий рев, после которого был взрыв. Причина падения в настоящее время выясняется. Самолет принадлежал частной компании Dimonim Air.

BBC News отмечает, что самолет — один из немногих способов добраться до отдаленных и горных регионов провинции Папуа. В то же время там крайне часто меняется погода, из-за чего полеты могут оказаться непростыми.

31 июля в Мексике разбился самолет Embraer 190, на борту которого находился 101 человек. В результате происшествия никто не погиб, падение сняли на видео изнутри.

В мае пилот самолета рассказал, что нужно делать пассажирам, чтобы выжить, когда самолет начинает падать. По словам капитана Boeing-787 Дейва Инча, необходимо всегда быть подготовленным к катастрофе: снять высокие каблуки, очки, ослабить галстуки и шарфы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!