Школьные базары открылись в Подмосковье

В Подмосковье открылись школьные базары, всего в августе запланировано проведение 17 тематических школьных ярмарок, сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 13 августа.

«Надо сказать, что подобные ярмарки стали уже традиционными. В этом году школьные базары стартовали 6 августа в Наро-Фоминском городском округе», — сказал Посаженников.

Он уточнил, что от производителей из 21 региона по ценам ниже среднерыночных жители смогут приобрести школьную и спортивную форму, обувь, ранцы, канцелярские товары, литературу. «Кроме того, в специально обозначенных стендах будет организовано обслуживание малоимущих слоев населения по специальным социальным картам», — добавил министр.

На школьных ярмарках можно будет приобрести не только необходимые вещи, но и развлечься, говорится на сайте регионального правительства. К примеру, в Мытищах в рамках ярмарочных мероприятий пройдут различные конкурсы и викторины. Кроме того, родители смогут пообщаться с психологами на тему воспитания. Школьники, в свою очередь, могут пройти тест на знание английского языка.

Напомним, что с этого учебного года подмосковным школьникам будут рассказывать о значении раздельного сбора мусора и экологической культуре.