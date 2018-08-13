Воробьев призвал учитывать пожелания граждан при благоустройстве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав муниципалитетов внимательно относиться к просьбам и рекомендациям по благоустройству. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 13 августа.

«Мы достаточно часто встречаемся с жителями — запрос на дальнейшее приведение в порядок запущенных общественных территорий, скверов, парков огромен. Жители с удовольствием участвуют, рекомендуют, предлагают различные способы благоустройства, я прошу максимально внимательно относиться к этим просьбам», — сказал он на совещании с руководящим составом областного правительства.

25 июля Воробье заявил, что создание комфортных общественных пространств является важной задачей для правительства области. Губернатор подчеркнул, что из региональной казны выделяется достаточное количество средств на благоустройство парков. Он также напомнил, что часто лично отслеживает ход ремонтных работ на объектах.

В декабре прошлого года Подмосковье вошло в пятерку лучших регионов России по учету мнения граждан при реализации проектов по благоустройству территорий.