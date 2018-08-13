Школьник увлекся формами Ким Кардашьян и превратился в пышногрудую девочку

Британский подросток начал гормональную терапию по смене пола, чтобы больше походить на телезвезду Ким Кардашьян. Об этом сообщило издание The Mirror.

Два года назад юноша по имени Тайлер из города Мидлсбро вернулся с летних каникул в школу в образе девушки и попросил называть его Кайрой Келли (Kairah Kelly). С тех пор трансгендер потратила 14,7 тысячи фунтов (около 1,3 миллиона рублей) на косметические процедуры, одежду и косметику и теперь «чувствует себя полноценной девушкой».

Она призналась, что всегда дружила только с девочками и очень завидовала их внешности, а теперь считает себя одной из них. В ближайшие два года Келли планирует провести операцию по смене пола, а пока проходит подготовительный курс гормональной терапии. Из-за таблеток у нее выросла пышная грудь и начала исчезать растительность на лице.

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Поначалу родители были против столь резких изменений в поведении сына, так как боялись издевательств, но соседи и одноклассники отнеслись к перевоплощению с пониманием.

Келли нарастила себе волосы, увеличила губы и по 20 часов в сутки носит «удушающий» фитнес-корсет со стальными ребрами ради тонкой талии. Также она регулярно покупает косметику и дизайнерскую одежду, чтобы походить на своего кумира Ким Кардашьян. Она добавила, что специально выбрала себе имя с инициалами звезды.

Келли призналась, что недавно начала встречаться с юношей, с которым познакомилась в сети. Она отметила, что поклонник знает о ее прошлом, но это не мешает их отношениям.

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