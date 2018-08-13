Lexus объявил о начале конкурса Lexus Design Award

Lexus объявил о начале приема заявок на участие в престижном международном конкурсе Lexus Design Award (Премия Лексус в области дизайна 2019). Седьмой по счету конкурс в 2019 году пройдет под девизом «Дизайн для лучшего будущего» (Design for a Better Tomorrow). Об этом сообщает пресс-служба автомобильной компании.

В сообщении отмечается, что идеи, предлагаемые в рамках конкурса новым поколением дизайнеров, должны учитывать не только три фундаментальных принципа бренда Lexus — «Предвосхищать», «Внедрять инновации» и «Интриговать», но и потребности общества будущего. Перед участниками Lexus Design Award стоит задача разработать инновационные и свежие творческие решения в области дизайна, которые внесут вклад в будущее общества.

Lexus Design Award Russia Top Choice — специальная премия для дизайнеров и деятелей искусства будет вручаться уже в третий раз, в российском этапе конкурса участвуют работы, которые могли бы внести вклад в создание лучшего будущего для всех. Победитель попадет в полуфинал международного конкурса Lexus Design Award, в котором соревнуются двести молодых талантов со всего мира, стремящиеся получить признание за инновационный дизайн.

Имена членов жюри российского этапа конкурса станут известны в сентябре 2018 года, а победителя, финалистов и победителя в конкурсе открытого голосования объявят 23 ноября на церемонии награждения в Москве.

В случае прохождения в финал международного конкурса, участник получит шанс создать рабочий прототип с бюджетом до 3 миллионов японских иен (свыше 1,7 миллиона рублей) под руководством наставников с мировыми именами и представить его на Неделе дизайна в Милане, где один из финалистов Lexus Design Award получит гран-при конкурса — победителя определит авторитетное международное жюри Lexus Design Award. В прошлом году работы финалистов оценивали сэр Дэвид Аджайе и представители студий Snarkitecture и Formafantasma.

Заявки на участие в российском конкурсе Lexus Design Award Russia Top Choice 2019 принимаются с 10 августа по 28 октября 2018 года.

