Россиянин продаст единственную в мире шапку из шерсти мамонта

Строитель Владимир Аммосов из Якутии продает единственную в мире шапку из шерсти мамонта за 10 тысяч долларов. Об этом сообщает The Siberian Times.

«Мой родственник отправился в место захоронения мамонта в селе Казачьем Усть-Янского района в Якутии. Там он собрал полный пакет шерсти мамонта и продал его мне, потому что ему нужны были деньги. Я смотрел на пакет и долго думал, что бы с ней сделать, и решил изготовить шапку. В Якутии мы делаем традиционные круглые шапки из шерсти лошадей, почему бы не попробовать мамонта и создать что-то действительно уникальное?» — рассказал 44-летний Аммосов.

Директор Музея мамонта Семен Григорьев подтвердил подлинность шерсти. «Это самая колючая шапка из всех, которые я когда-либо надевал. У нее совершенно нет запаха, но, в отличие от, скажем, зубра, у мамонта была очень грубая шерсть. В этой шапке кажется, что тебе делают массаж головы», — прокомментировал Григорьев.

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