Туристы массово последовали за Меган Маркл

Туристический поток в Виндзорский замок вырос на 92 процента после свадьбы Меган Маркл и принца Гарри. Об этом сообщает The Sun.

Онлайн-сервис Isango провел опрос среди тысячи путешественников из разных точек мира. Его результаты показали, что Виндзорский замок стал самой популярной достопримечательностью Великобритании.

Также, по данным опроса, туристы заинтересованы и в других «королевских направлениях». Например, лондонский Тауэр, где можно посмотреть на королевские драгоценности, занял третью позицию по популярности у путешественников.

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В июне стали известны подробности первого путешествия Меган Маркл и ее мужа. Герцог и герцогиня Сассекские рассказали, что в первом совместном путешествии они посетят Австралию, Новую Зеландию, Королевство Тонга и Республику Фиджи. В Кенсингтонском дворце сообщили, что путешествие состоится в октябре 2018 года и совпадет по времени с Invictus Games («Игры непобедимых») в Сиднее.

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