Норвежский министр съездил в Иран и ушел в отставку

Министр рыбного хозяйства Норвегии Пер Сандберг ушел в отставку после поездки в Иран. Об этом сообщает NRK.

Из-за скандала с нарушением правил безопасности ему пришлось покинуть как пост главы рыболовного ведомства, так и должность заместителя главы Партии прогресса (FrP). «Были взлеты и падения, и я горжусь тем, что помог превратить Партию прогресса в большую и сильную организацию», — сказал он в своем прощальном заявлении.

Скандал разразился из-за путешествия Сандберга и его 28-летней подруги Бахаре Летнес в Иран. Проблема заключалась в том, что министерству и правительству он сообщил о поездке лишь спустя два дня после прибытия в республику. При этом, согласно информации ведомства рыбного хозяйства, политик планировал провести отпуск в Турции.

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В путешествие Сандберг взял служебный телефон, в котором содержалась тайная государственная информация.

Как отмечает РИА Новости, в связи со скандалом норвежские СМИ вспомнили и другие истории, связанные с именем министра. Так, политика уже критиковали за то, что он взял в командировку в Китай мобильный телефон в мае этого года, а также за участие в праздновании национального дня Ирана, организованного посольством страны в Осло.

Неменьший интерес вызывает подруга министра, активно участвовавшая в мероприятиях иранского посольства в Норвегии, что спровоцировало вопросы о характере ее связей с Тегераном.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг осудила поведение министра, сам он признал свою ошибку.

14 августа должна состояться совместная пресс-конференция Пера Сандберга и Бахаре Летнес.

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