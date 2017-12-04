Норвежца приговорили к большому тюремному сроку за убийство жены-россиянки

Окружной суд Осло приговорил к 17 годам и 9 месяцам тюрьмы подданного Норвегии, обвиняемого в убийстве жены-россиянки. Об этом сообщает газета Verdens Gang. Прокуратура требовала для него 19 лет тюрьмы.

Помимо этого, 43-летний мужчина должен будет выплатить 2 миллиона крон (241 тысячу долларов) в качестве компенсации.

По мнению суда, убийство, в котором сознался обвиняемый, было заранее спланированным хладнокровным преступлением. Сообщается также, что мужчина в течение 10 лет подвергал физическому насилию супругу и их старшую дочь.

Всего у пары трое детей. Старшая дочь уже достигла совершеннолетия и дает свидетельские показания против отца.

14 июня гражданка России Ольга Колосова, постоянно проживающая в Норвегии, была убита на востоке Осло. На 35-летнюю женщину напали недалеко от ее дома, куда она возвращалась после поездки в Россию. По словам очевидцев, нападавший наносил жертве удары ножом в горло и лицо.

Прибывшим на место врачам не удалось спасти ей жизнь. В этот же день муж жертвы был задержан по этому делу. В результате проведенной психиатрической экспертизы было установлено, что в момент, когда мужчина набросился на жену на улице с ножом, он находился в здравом уме.

В материалах дела сообщается, что муж Колосовой купил ей билет в Россию и пригрозил убить, если она вернется домой.

Мужчина родился в Афганистане, однако большую часть жизни провел в России, где и встретился с Колосовой. В 2003 году пара переехала в Норвегию. Впоследствии глава семейства получил норвежское гражданство. Из-за конфликтов в семье женщина была вынуждена не раз обращаться в кризисные центры.

