Американец взорвал дом с женой внутри и захотел жениться на россиянке

Американец Стивен Пирус, убивший собственную жену и поджегший свой дом, собирался жениться на россиянке. Об этом сообщает Wisconsin State Journal.

По данным следствия, прошлым летом 59-летний житель Висконсина застрелил супругу по имени Ли Энн, а затем открыл бытовой газ в подвале и взорвал дом с целью замести следы. Пирус также рассказал следователям несколько версий гибели жены — сначала он утверждал, что она покончила с собой, а затем, что она якобы сама попросила убить ее из-за депрессии.

Полиция не знает точной даты гибели Ли Энн Пирус, но указывает, что речь идет о «неделях или месяцах» до момента обнаружения тела.

Стражи порядка обнаружили переписку Пируса с некой Ольгой из России, которая отправляла ему свои откровенные фото. Они обсуждали будущий переезд россиянки в США и ее свадьбу с Пирусом. Ситуацию усложняло то, что Ольга имела проблемы с визой. Также правоохранители обнаружили, что Пирус был частым посетителем сайтов онлайн-знакомств.

В июле стало известно о жителе американского штата Юта, который во время круиза по Аляске убил жену. Когда очевидец убийства спросил мужчину, что произошло, тот ответил: «Она постоянно смеялась надо мной».