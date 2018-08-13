Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу

Пенсионерка из Англии Фрида Джексон пожаловалась на испорченный испанскими туристами отдых в отеле Poseidon Playa в Испании. Об этом сообщает Mirror.

81-летняя англичанка рассказала, что после двухнедельной поездки она плакала и не могла прийти в себя, а причина тому — огромное количество грубых испанцев в гостинице. «Однажды вечером парень из Испании практически сбил меня с ног и даже не извинился», — пожаловалась Джексон. «Все развлечения в отеле устраивались только для испанцев. Они что, не могут поехать куда-нибудь еще на каникулы?», — удивилась она.

По словам путешественницы, они с 61-летней подругой забронировали жилье еще в апреле 2017 года и заплатили за отпуск 1133 фунта стерлингов (около 100 тысяч рублей). «Мы копили на этот отдых из собственных пенсий 12 месяцев, и в итоге наша поездка была испорчена», — поделилась Джексон.

Вдобавок пенсионерки просили номер на нижних этажах из-за трудностей с передвижением, однако сотрудники гостиницы поселили их на 14-м. «К счастью, потом нас переселили на второй этаж, и от него до бассейна было всего 42 ступеньки», — рассказала женщина.

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«Я никогда не жаловалась на свои поездки, но эта была просто катастрофой с самого начала и до самого конца», — заключила разочарованная туристка.

Она потребовала компенсацию у туроператора Thomas Cook, продавшего им путевки, и изначально представитель компании предложил им с подругой ваучер на 75 фунтов. Однако женщины не согласились с этой суммой, и позже им выплатили 566 фунтов на двоих.

В июне отдых на лайнере Royal Carribean, совершавшем круиз по Средиземному морю, вышел из-под контроля и превратился в пятидневную вакханалию. В течение пяти дней судно с 2,5 тысячами пассажиров должно было посетить Канны, Ибицу и Пальму, а затем вернуться в Барселону. Однако вечеринки, которые проходили на борту, были настолько безумными, что некоторые пассажиры не выдержали и сошли на берег уже на Ибице.

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