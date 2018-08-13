Россия
 
Последние новости
Бывший президент Украины поделился планом победы над Россией
Путину пожаловались на его помощника
Россиянин высказался во «ВКонтакте» и уехал в колонию на пять лет
Футболистки учинили массовую драку из-за пенальти
Норвежский министр съездил в Иран и ушел в отставку
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Обнищавший миллионер на необитаемом острове лишился единственного друга
Петросян согласился подарить Степаненко только одну вещь
Названа точная причина исчезновения древней цивилизации
Суд обязал маленьких детей погасить миллионный долг за ипотеку умершей матери
Новости партнеров

Бывшая глава фонда Доктора Лизы уехала из России на фоне уголовного дела

Перейти в «Мою Ленту»
Ксения Соколова

Журналистка, бывший президент благотворительного фонда «Справедливая помощь» (фонд Доктора Лизы) Ксения Соколова уехала из России после возбуждения дела о злоупотреблениях в организации. Об этом «Дождю» рассказал источник в окружении журналистки.

Собеседник телеканала отметил, что, когда Следственный комитет завел дело против сотрудников фонда, Соколова находилась за границей. Узнав о возможном уголовном преследовании, она решила пока не возвращаться на родину. Где именно в данный момент экс-глава организации, не сообщается.

В то же время Соколова рассказала телеканалу, что просто находится на отдыхе, а ее отъезд не связан с уголовным делом. Слова бывшей главы организации подтверждает ее адвокат Анна Ставицкая.

6 августа стало известно о возбуждении уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями в «Справедливой помощи» на 1,8 миллиона рублей. Речь шла о контрактах, которые бывшее руководство заключило с двумя юристами.

До того как возглавить фонд «Справедливая помощь», Соколова была попечителем организации. Она заняла должность руководителя фонда в начале 2017 года, после смерти Елизаветы Глинки (Доктор Лиза) в авиакатастрофе самолета Минобороны Ту-154, следовавшем в Сирию. В июле 2018 года на посту ее сменила исполнительный директор фонда поддержи слепоглухих «Со-единение» Татьяна Константинова.

***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ксения Соколова уехала из России после сообщений о деле против сотрудников фонда Доктора Лизы
Фонд Доктора Лизы уличили в злоупотреблении на 1,8 миллиона рублей
Фонд доктора Лизы покинули ее вдовец и помощница
Другие материалы рубрики
Россия00:0112 августа

«Не отказывать же голой женщине»

Почему россияне не хотят ничего в постели, и что с этим делать
09:1112 августа

В Приморье акула напала на дайвера

16:37Сегодня

Жириновский нашел новое объяснение слову из четырех букв

20:0911 августа

Глава японской делегации пообещал рассказать правду о Крыме

Россия00:02 6 августа

«Нас вынуждают врать и скрывать»

Россияне умирают из-за врачей. Но родственники ничего не могут доказать
15:17Сегодня

Песок из-под ног Медведева выставили на продажу

14:51Сегодня

Поклонская вышла замуж

13:20Сегодня

У избирателей появились защитники

Россия00:0928 июля

«Шлепнуть по попе было в порядке вещей»

Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы. Но закон их не защитит
13:12Сегодня

Кремль раскрыл главный принцип при ответе на санкции США

19:34 6 августа

Стали известны подробности издевательств над заключенными в Петербурге

12:57Сегодня

Песков ответил на вопрос о финансовой помощи туркам

Россия
«Не отказывать же голой женщине»
Почему россияне не хотят ничего в постели, и что с этим делать
«Нас вынуждают врать и скрывать»
Россияне умирают из-за врачей. Но родственники ничего не могут доказать
«Наша психология прихватила комплексы совка»
Россияне боятся и ненавидят всех вокруг. Виновато больное прошлое
Бывшая глава фонда Доктора Лизы уехала из России на фоне уголовного дела
Жириновский нашел новое объяснение слову из четырех букв
«Замшелые и отвратительные стереотипы»
Можно ли считать женщину человеком и зачем? Отвечают россияне
Песок из-под ног Медведева выставили на продажу
Все материалы
Мир
Джунгли, пираньи и дикарки
Безумные приключения россиянина в Амазонии
Недовольных плохим курсом валюты турок начали карать
Эрдоган почувствовал удар в спину
Все полицейские польского города ушли на больничный
В Ираке рассказали о клинической смерти лидера ИГ
«Евреи чувствуют расовую угрозу»
 
США введут новые санкции против России
Рубль уже упал, под угрозой торговля и авиарейсы. Но есть шанс все исправить
Все материалы
Бывший СССР
Хинкальная дипломатия
Туризм, «Боржоми» и вино. Как складываются отношения России и Грузии после войны
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
Сел и поехал
В Эстонии автобусы стали бесплатными. Оказалось, это выгодно всем
Лукашенко назвал причины ненависти народа к чиновникам
На белорусском заводе ввели одночасовой рабочий день
Украина задумалась о своем «списке Магнитского»
В России засомневались в родстве с Украиной
Все материалы
Экономика
Шалость удалась
Семья простого плотника завоевала весь мир. Об их конструкторах мечтали все
Россиян оставили без дешевой рыбы из-за китайцев и европейцев
Час расплаты
Власти хотят денег от миллионов россиян. Получат ли?
Маск, уезжай
Эта фантастика уже стала реальностью. Машины летают, и им не нужен бензин
Lexus объявил о начале конкурса Lexus Design Award
Рубль отправился в пике
Дерипаска нашел способ выйти из-под санкций США
Все материалы
Силовые структуры
Михаил Хачатурян«Он их довел, моих девочек»
Почему три сестры убили отца-тирана. Объясняет их мать
Слуги господа
 
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянка обиделась на скупого друга и украла шубу у его бывшей жены
Владельцев детсада арестовали после сообщений о связывании детей
Мать Ольги Бузовой обокрали на миллионы рублей
Тюремщики взяли под защиту запытанного в ярославской колонии заключенного
Все материалы
Наука и техника
Машина для фюрера
Его имя забыто. Но он создал первый в мире компьютер
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Третий лишний
Samsung хоронит свои смартфоны. Продажи продолжают падать
В США получили дальнодействующий нейтронный луч
Названа точная причина исчезновения древней цивилизации
России нашли место среди производителей оружия
Всю мощь ВКС России уместили в короткий ролик
Все материалы
Спорт
Этери Тутберидзе и Юлия ЛипницкаяСбежали с конвейера
Она годами воспитывала чемпионок. Почему от нее ушли Медведева и Липницкая?
«Барселона» уведет чемпиона мира из МЮ по отработанной схеме
Футболистки учинили массовую драку из-за пенальти
Руни за несколько секунд спас пустые ворота и сделал гол
Истекшая кровью бегунья вспомнила о «махачах» в ММА после победы в марафоне
Израильская бегунья просчиталась с кругами и упустила медаль
Футболист разглядел в россиянах зомби
Все материалы
Культура
Halloween Ball, 1987Запретные плоды
Пьянство и плотские утехи англичан на старых фотографиях
Это тоже мы
Что убило режиссера Дмитрия Брусникина
«Юдифь и ее служанка с головой Олоферна»«Хранителем знаний становится старшая самка»
Почему альфа-самцы теряют лидерство
«Евровидение» в Израиле оказалось под угрозой срыва из-за денег
Вайкуле пожаловалась на злобных коллег и заявила о зомбировании людей
Найдена утерянная сцена фильма с голой Мэрилин Монро
Эминем установил новый рекорд по скорости читки рэпа
Все материалы
Интернет и СМИ
Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»Дело случая
Они одержимы смертями знаменитостей и зарабатывают на них
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
Доренко засомневался в новой версии убийства Листьева
Умер «бессмертный» член клуба «Что? Где? Когда?»
Пес-миротворец спас кота от драки и стал звездой
«ВКонтакте» придумала способ защитить россиян от посадок за репосты
Все материалы
Ценности
Лучший друг Микки-Мауса
Император Японии считал себя богом и развязал кровавую войну
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
«В этом увидели непобедимый русский дух»
Россиянин выпил шампанского на Монблане и поразил весь мир. Чем он живет?
Раскрыта необходимая частота покупки нового бюстгальтера
Россиянин продаст единственную в мире шапку из шерсти мамонта
В «Сокольниках» покажут индийскую моду
Женщины вновь надели на ноги популярный в 90-х аксессуар
Все материалы
Путешествия
«И что, прямо геев не пускают?»
Пересохшие озера, козлодрание и другие чудеса бывшей советской республики
«Пойди надень подвенечное платье. Будем ждать сватов»
Как развлекались богатые россияне на севере страны и зачем им нужны были финны
Сюрпризы от Эрдогана
Что делать в Турции, если не все включено
Россияне погибли при жесткой посадке вертолета в Таджикистане
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
В самолет с российскими туристами ударила молния
Российские туристы пострадали при жесткой посадке вертолета в Таджикистане
Все материалы
Из жизни
«Местные употребляют мало, но туристы отрываются на полную»
История россиянина о жизни в Амстердаме
Джерри и Рита АльтерУнесли в могилу
Они выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
Любовь и монобровь
Наложницы, евнухи и рабыни в гареме глазами их богатого хозяина
Мальчик проглотил пищалку и стал издавать странные звуки
Обманутый строитель со смехом разрушил возведенные им дома
Все материалы
Datsun с удочкой и топором
Хэтчбек mi-Do превратили в экспедиционник. Что получилось и как он едет?
Машина-ромб
Самые ужасные автомобили в истории: Sunbeam-Mabley Cycle Car
«Дешевый и уродливый»
Изобретательная и смешная реклама самых дешевых и страшных автомобилей в истории
Гибридный хиппи-бус: за сорок лет до дизельгейта
Почему Т2 на батарейках не стал серийным в семидесятых
BMW X7 показали на асфальте, в снегах и песке
Раскрыта внешность нового родстера BMW Z4
Внук нашел в гараже бабушки эксклюзивный Lamborghini Countach
Все материалы
«Руки трясутся, не знаем, как дальше жить»
Пара успешно покорила Москву. Но все испортил квартирный вопрос
Платите больше
Цены на российские квартиры безбожно завышены. Снизить их просто
Azusa BarbieСовсем розовая
Американка создала уникальный дом и прослыла сумасшедшей
Волочкова пожаловалась на проблемы с крышей
Ученые рассказали о вреде проживания в однокомнатных квартирах
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры России
Названы города России с лучшей и худшей экологией
Все материалы