Бывшая глава фонда Доктора Лизы уехала из России на фоне уголовного дела

Журналистка, бывший президент благотворительного фонда «Справедливая помощь» (фонд Доктора Лизы) Ксения Соколова уехала из России после возбуждения дела о злоупотреблениях в организации. Об этом «Дождю» рассказал источник в окружении журналистки.

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Собеседник телеканала отметил, что, когда Следственный комитет завел дело против сотрудников фонда, Соколова находилась за границей. Узнав о возможном уголовном преследовании, она решила пока не возвращаться на родину. Где именно в данный момент экс-глава организации, не сообщается.

В то же время Соколова рассказала телеканалу, что просто находится на отдыхе, а ее отъезд не связан с уголовным делом. Слова бывшей главы организации подтверждает ее адвокат Анна Ставицкая.

6 августа стало известно о возбуждении уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями в «Справедливой помощи» на 1,8 миллиона рублей. Речь шла о контрактах, которые бывшее руководство заключило с двумя юристами.

До того как возглавить фонд «Справедливая помощь», Соколова была попечителем организации. Она заняла должность руководителя фонда в начале 2017 года, после смерти Елизаветы Глинки (Доктор Лиза) в авиакатастрофе самолета Минобороны Ту-154, следовавшем в Сирию. В июле 2018 года на посту ее сменила исполнительный директор фонда поддержи слепоглухих «Со-единение» Татьяна Константинова.

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