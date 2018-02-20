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Фонд доктора Лизы покинули ее вдовец и помощница

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В России откроется новый благотворительный фонд имени Елизаветы Глинки «Доктор Лиза». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощницу доктора Лизы Наталью Авилову, которая стала директором организации. Совет фонда возглавил супруг погибшей правозащитницы Глеб Глинка.

По словам Авиловой, им пришлось покинуть фонд Глинки «Справедливая помощь», поскольку «там сейчас не так, как при жизни Лизы». «Надеемся, что, когда фонд заработает в полную силу, к нам придет один из специалистов, который сможет продолжить работу, начатую Лизой, с паллиативными больными на дому, оказывать консультативную помощь их семьям, им самим оказывать медицинскую поддержку», — сказала она.

Документы для регистрации нового фонда были поданы в министерство юстиции. Президентом избран врач Александр Парфенов, который при жизни Елизаветы Глинки был главой ее фонда «Справедливая помощь».

Ранее стало известно, что президент «Справедливой помощи» Ксения Соколова, которая возглавила благотворительную организацию после гибели Елизаветы Глинки, увеличила себе зарплату в пять раз: 173 тысячи против 30 тысяч рублей в месяц, которые доктор Лиза платила себе самой. Также увеличилась стоимость аренды — Соколова сняла офис в центре Москвы за 172,5 тысячи рублей. При этом фонд остался без врача.

Тогда член правления фонда, руководитель программы помощи детям, пострадавшим в результате военных действий и катастроф, Наталья Авилова рассказала газете «Коммерсантъ», что обратилась к членам общего собрания организации с открытым письмом, в котором просила ответить, почему выросли зарплаты — «как они связаны с увеличением оказываемой помощи пациентам и с возможным увеличением нашей работы», почему нет врача. Ответом на ее письмо «стало отстранение от работы, исключение из членов организации, отключение телефона и почты».

Елизавета Глинка, возглавлявшая «Справедливую помощь», погибла в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года. Самолет Минобороны России Ту-154, летевший в Сирию, потерпел крушение над Черным морем вскоре после вылета из аэропорта Сочи, куда ранее приземлился для дозаправки. На борту находились 92 человека. Все они погибли.

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