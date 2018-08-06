Фонд Доктора Лизы уличили в злоупотреблении на 1,8 миллиона рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы» на 1,8 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает агентство «Москва».

По данным источника агентства, уголовное дело связано с заключением фондом контрактов с двумя юристами. В июле 2017 года организация заключила контракт с адвокатом Анной Агранович, несмотря на то что с 2015 года имела аналогичный договор с правозащитником Александром Куликовским.

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Согласно контракту в обязанности Куликовского входило оказание услуг по юридическому консультированию подопечных фонда, помощь письмами, обращениями, ходатайствами и заявлениями в правоохранительные органы, суды и органы государственной власти. Те же услуги должна была оказывать и Агранович за 180 тысяч рублей в месяц, а в июле ей выплатили отдельное вознаграждение в 356 тысяч рублей.

По версии следствия, фонду «Справедливая помощь Доктора Лизы» был причинен ущерб на сумму 1,79 миллиона рублей.

«Благотворительный фонд Доктора Лизы» был основан Елизаветой Глинкой в 2007 году. После ее гибели организацию решили переименовать, с мая 2017 года она называется «Справедливая помощь Доктора Лизы».

После смерти Глинки президентом фонда стала журналист Ксения Соколова, которая раньше была попечителем организации. По данным СМИ, за время работы в фонде Соколова увеличила себе зарплату в пять раз: 173 тысячи против 30 тысяч рублей в месяц, которые доктор Лиза платила себе самой. Также выросла стоимость аренды — Соколова сняла офис в центре Москвы за 172,5 тысячи рублей. При этом фонд остался без врача.

Елизавета Глинка, возглавлявшая «Справедливую помощь», погибла в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года. Самолет Минобороны России Ту-154, летевший в Сирию, потерпел крушение над Черным морем вскоре после вылета из аэропорта Сочи, куда ранее приземлился для дозаправки. На борту находились 92 человека. Все они погибли.

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