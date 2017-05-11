Фонд Доктора Лизы переименуют

Основанный Елизаветой Глинкой, также известной как Доктор Лиза, фонд «Справедливая помощь» официально переименуют. Об этом РИА Новости рассказала член правления организации Наталья Авилова.

«Сотрудники организации, волонтеры, руководство — чтобы, с одной стороны, сохранить преемственность, а с другой — отразить в названии имя основателя организации Елизаветы Петровны Глинки — приняли решение сменить название. И теперь наша организация будет называться "Справедливая помощь Доктора Лизы"», — сказала она.

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Соответствующие документы поданы в Минюст. Планируется, что все процедуры будут завершены в течение месяца. Фонд также сменит статус — он будет работать как международная благотворительная организация.

После гибели Глинки президентом фонда стала журналист Ксения Соколова, которая раньше была попечителем организации.

Елизавета Глинка была среди пассажиров самолета Ту-154 Минобороны, потерпевшего катастрофу под Сочи 25 декабря 2016 года. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, пропало с экранов радаров практически сразу после взлета. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также журналисты. Все они погибли.

Глинка основала международную общественную организацию «Справедливая помощь» в 2007 году. Фонд оказывал материальную поддержку и предоставлял врачебную помощь онкологическим больным, малообеспеченным больным и бездомным.