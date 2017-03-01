Волонтеры фонда Доктора Лизы отправились в Донецк за больными детьми

Сотрудники и волонтеры фонда «Справедливая помощь» 1 марта отправились из Москвы в Донецк за очередной группой детей, которые нуждаются в неотложной квалифицированной медицинской помощи. Об этом «Ленте.ру» рассказала пресс-секретарь фонда Наталья Авилова.

«В этот раз мы привезем 11 детей разных возрастов. Для них уже подготовлены места в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, их ждут», — отметила она.

Материалы по теме «Создать коллективную Лизу» Глава фонда «Справедливая помощь» Ксения Соколова о работе без Елизаветы Глинки

Ранее в интервью «Ленте.ру» глава фонда «Справедливая помощь» Ксения Соколова, сменившая на этом посту погибшую Елизавету Глинку, рассказала, что эвакуации проходят каждый месяц и каждый раз на лечение в Россию привозят по 10-15 детей.

«Это дети с тяжелыми диагнозами, в тяжелом состоянии, с ранениями. Фонд заранее получает медицинские документы этих детей и предварительно, еще до эвакуации, для них ищут места в больницах именно под их диагнозы», — пояснила Соколова.

Волонтеры на автомобилях доберутся до Ростова, затем отправятся в Донецк. Дети с родителями к моменту их приезда соберутся в областной детской больнице. Оттуда на автобусах в сопровождении сотрудников фонда все поедут в Ростов, где их будет ждать самолет МЧС.

Как уточнила Ксения Соколова, в России все эвакуированные дети и сопровождающие их родственники получают статус беженцев.

