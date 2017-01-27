Московский центр помощи бездомным назовут в честь Доктора Лизы

Центр социальной помощи бездомным в московском районе Люблино будет назван в честь общественного деятеля Елизаветы Глинки, известной также как Доктор Лиза. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного мэра.

Отмечается, что Глинка активно сотрудничала с этой организацией, которая помогает бездомным вернуться к нормальной жизни (в частности, в центре оказывают помощь в восстановлении документов и в поиске работы).

Как сообщает Национальная служба новостей (НСН), руководство центра социальной адаптации «Люблино» само обратилось к городским властям с предложением присвоить ему имя Глинки.

Глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка была среди пассажиров самолета Ту-154 Минобороны, потерпевшего катастрофу под Сочи 25 декабря. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, пропало с экранов радаров практически сразу после взлета. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также журналисты. Все они погибли.