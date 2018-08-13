Шарик из «Простоквашино» появился в Instagram

Герой мультфильма «Простоквашино» пес по кличке Шарик обзавелся собственным аккаунтом в соцсетях — завел страницу в Instagram, сообщили в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм».

По словам представителя студии, это первый случай появления российского анимационного героя в социальной сети в качестве самостоятельного пользователя.

Красоты вам в ленту....#фото #отдых #хорошо #классно #расслабляюсь #шарьШарика Фото опубликовано @sharrrik

«Один из главных героев популярного мультфильма размещает на своей страничке "закадровые" подробности жизни в деревне Простоквашино, следуя последним тенденциям и флешмобам социальной сети Instagram. Так, в частности, Шарик любит снимать фото и видео с Матроскиным, в которых кот предстает одновременно и как мудрый фермер, и как представитель семейства кошачьих, который может уснуть в коробке», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Шарик, как и любой начинающий пользователь Instagram, иногда пренебрегает композицией на снимках и чересчур увлекается фильтрами.

В последней серии «Простоквашино» под названием «Шарик хочет телефон» пес действительно заводит профиль в соцсетях и пытается привлечь подписчиков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!