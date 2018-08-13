Россия открестилась от организации беспорядков в США

Москва не причастна к организации массовых беспорядков в американском городе Шарлоттсвилль (штат Вирджиния) в 2017 году. Об этом говорится на Facebook-странице посольства России в США.

В диппредставительстве указали, что в канун годовщины политики начали выискивать русский след даже в столкновениях на расово-социальной почве. «Возникает вопрос: где хотя бы один факт в подтверждение этих инсинуаций? Их нет в принципе, как нет ни единого доказательства других, столь же абсурдных обвинений в адрес России во вмешательстве в американские внутренние дела», — говорится в сообщении.

Посольство добавило, что в этом свете уже не будет удивительно, если Москву также обвинят в организации протестов в Вашингтоне, прошедших 12 августа. «Ведь переваливать ответственность на других гораздо проще, чем заниматься решением внутренних проблем, подтверждающих, что спустя более чем 150 лет после официальной отмены рабства межрасовая напряженность в США, похоже, так и не изжита», — отметили дипломаты.

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Ранее член палаты представителей Конгресса США Томас Гарретт заявил об уверенности ФБР в причастности России к организации беспорядков в Шарлоттсвилле. По его словам, эта информация не является секретной, а вмешательство Москвы заключается в том, чтобы «настраивать американцев против американцев, подорвать доверие к западным демократиям».

12 августа 2017 года в Шарлоттсвилле неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек.

Позднее на шествии против акции ультраправых в толпу на большой скорости въехал автомобиль. Погибла женщина, еще 19 получили ранения. В тот же день двое полицейских, охранявших порядок, погибли при падении вертолета. Власти связали крушение с произошедшими ранее событиями.

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