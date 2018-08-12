Россию обвинили в организации беспорядков в американском Шарлоттсвилле

ФБР уверено, что Россия причастна к организации массовых беспорядков в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния) в 2017 году. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил член Палаты представителей Конгресса США Томас Гарретт.

«Пару месяцев назад я присутствовал на закрытом брифинге директора ФБР, и среди прочего спросил, связано ли вмешательство России с раздуванием «пожара» происходящего в Шарлоттсвилле. Мне ответили, что да», — сказал конгрессмен, уточнив, что эта информация не является секретной.

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По утверждению Гарретта, вмешательство России заключается в том, чтобы «настраивать американцев против американцев, подорвать доверие к западным демократиям».

12 августа 2017 года в Шарлоттсвилле неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек.

Позднее на шествии против акции ультраправых в толпу на большой скорости въехал автомобиль. Погибла женщина, еще 19 получили ранения. В тот же день двое полицейских, охранявших порядок, погибли при падении вертолета. Власти увязали крушение с произошедшими ранее событиями.

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