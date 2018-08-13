Блогер рассказал малоизвестные факты об ужасах Чернобыля

Белорусский блогер Максим Мирович поделился с подписчиками малоизвестными фактами о ликвидации последствий на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) и дальнейшей судьбе близлежащих городов. Тред доступен на его странице в Twitter.

Мирович заявил, что сегодня Чернобыль нельзя назвать полностью заброшенным городом, так как в нем живет большое количество людей — работников зоны отчуждения. Более того, там работает несколько продуктовых магазинов и один хостел с бесплатным Wi-Fi.

Затем блогер рассказал несколько историй из 1986 года, когда на ЧАЭС произошла авария. По его словам, многие местные жители наблюдали за пожаром в реакторе с крыш своих многоэтажных домов.

Спустя несколько месяцев после взрыва дезинфекторы выкидывали всю мебель, холодильники и ценные вещи из окон, а затем вывозили из города, чтобы она не досталась мародерам, отметил Мирович.

Белорус также рассказал о «самом страшном» месте в Припяти — подвале больницы, где до сих пор лежит огромное количество облученной униформы, которую сбрасывали с себя пожарные в первый день после аварии.

Мирович утверждает, что власти отказались от помощи японцев по зачистке зоны отчуждения, поэтому на опаснейшие для жизни работы отправились тысячи граждан СССР.

Блогер поведал о многочисленных животных, которые обитают в зоне отчуждения и практически не страдают от радиации.

Ранее Мирович в рамках популярного флешмоба «один лайк — один факт» рассказал малоизвестные факты о преступлениях СССР во время Афганской войны.

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