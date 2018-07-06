Ликвидаторы Чернобыля лишились своих компенсаций и подали в суд

120 участников ликвидации последствий на Чернобыльской атомной электростанции обратились в Верховный суд Кабардино-Балкарии с просьбой пересмотреть дело об отказе в выплате компенсации морального вреда. Рассмотрение исков шести человек начнется 12 июля, сообщил «Кавказскому узлу» адвокат Магомед Абубакаров.

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Основанием для обращения в суд стало решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 7 ноября 2017 года, согласно которому отмена решений о компенсациям ликвидаторам и сама процедура пересмотра этих решений нарушили права граждан на справедливое судебное разбирательство.

«Чернобыльцы потеряли здоровье, моральный вред, нанесенный им, продолжается и по настоящее время, а стало быть они имели право на получении компенсаций», — отметил адвокат.

Против пересмотра дел выступило управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарии. В ведомстве сообщили, не все решения ЕСПЧ могут быть поводом для пересмотра судебных актов, а компенсации «не подлежат возмещению».

В начале 2010-х компенсация морального вреда была присуждена 484 истцам. Общая сумма выплат составила 670 миллионов рублей. Чернобыльцы получили часть этих денег, но в июле 2012 года Верховный суд республики начал отменять решения о компенсациях, поскольку закон о компенсации морального вреда был принят в 1994 году, а чернобыльская катастрофа произошла в 1986-м. Людям пришлось вернуть деньги.

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