Обнаружена новая разновидность кота Шредингера

Ученые Эксетерского университета выяснили, что наноразмерные термометры, измеряющие температуру крошечных объектов, могут испытывать на себе влияние принципа неопределенности Гейзенберга. В результате квантовых флуктаций устройства будут находиться в суперпозиции между различными показателями температур, что делает их похожими на кота Шредингера. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Кот (в оригинале — кошка) представляет собой существо из мысленного эксперимента австрийского ученого Эрвина Шредингера. Животное находится в ящике, а узнать его состояние (жив или мертв кот) можно, открыв его. В применении к квантовой механике это означает, что процесс измерения (открытие ящика) выделяет одно из множества состояний кота (мертвое или живое). До измерения кот считается не живым и не мертвым — он находится в наложении (суперпозиции) этих состояний.

По мнению ученых, в определенных условиях показания термометров будут подвержены квантовым эффектам и так же, как и кот Шредингера, будут находиться в суперпозиции двух различных температур, например 90,5 и 89,5 градуса Цельсия. Исследователи надеются, что результаты работы помогут создать точные нанотермометры, учитывающие принципы неопределенности.

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