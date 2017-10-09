Объяснена работа невозможного двигателя

Исследователи из Лиссабонского университета в Португалии предложили объяснение работы EmDrive, действие которого до сих пор не получило объяснения в рамках законов сохранения. По их мнению, двигатель не нарушает известные физические принципы, если его функционирование рассматривать в рамках теории волны-пилота. Статья ученых опубликована в The Journal of Applied Physical Science International, сообщает издание Science Alert.

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Теория волны-пилота объясняет с точки зрения классической физики такие понятия, как коллапс волновой функции и парадокс кота Шредингера. Согласно этой концепции, вся неопределенность возникает из-за того, что частицы имеют определенное положение и импульс, но эти параметры неизвестны наблюдателю. Однако принятая на настоящий момент копенгагенская интерпретация квантовой механики утверждает, что неопределенность присуща самим частицам.

По словам ученых, теория волны-пилота утверждает, что объект генерирует поле, а затем притягивается к определенным областям этого поля, где плотность энергии наиболее высока. Результаты моделирования показали, что достаточно сильное и асимметричное электромагнитное поле, производимое конусообразным EmDrive, может действовать как пилотная волна. Именно это и создает тягу.