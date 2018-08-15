Уточнено число погибших при обрушении моста в Генуе

Число жертв обрушения автомобильного моста близ итальянского города Генуи составило 35 человек. Об этом сообщил в своем Twitter глава МВД и вице-премьер страны Маттео Сальвини.

«Спасибо врачам, всем спасателям и волонтерам, которые сейчас находятся на месте», — написал он.

По сведениям телеканала Rai News-24, девять из 15 пострадавших, доставленных в больницы, находятся в тяжелом состоянии. Еще 10 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Автомобильный мост в Генуе обрушился 14 августа. Длина обрушившейся части моста превышает 200 метров. В результате 30-35 легковых машин и несколько грузовиков оказались под завалами.

Что именно стало причиной обрушения — пока неизвестно. По одной из версий, инцидент произошел из-за сильного дождя. Кроме того, в последние годы эксперты активно обсуждали устойчивость инженерного сооружения и активно призывали к масштабной реконструкции. По мнению специалистов, это было необходимо для реальной оценки общего состояния моста: после многих лет точечного техобслуживания эта информация была устаревшей.

Мост, известный также как Виадук Польчевера, располагался над промзоной, железнодорожными путями и рекой. Его общая длина — 1102 метра, дорога проходила на высоте 45 метров от земли. Конструкция была возведена еще в 1960-х годах. По данным прессы, реконструкция моста проводилась два года назад, в 2016-м.

@poliziadistato / Twitter

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