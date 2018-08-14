Названо число погибших при обрушении моста в Генуе

Около 30 человек погибли при обрушении автомобильного моста Моранди в итальянской Генуе. Об этом заявил министр внутренних дел и заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини, передает Reuters. По его словам, многие серьезно пострадали.

В то же время, по данным источников в пожарной службе, представители которой работают на месте ЧП, число жертв уже возросло до 35, передает РИА Новости. Немногим ранее губернатор области Лигурия Джованни Тоти во время телеконференции заявил, что официально подтверждено 22 смерти, но эта цифра, по его словам, однозначно сильно возрастет.

Что именно стало причиной обрушения примерно 200-метровой части моста, пока неизвестно. Агентство AGI называет одной из версий сильный дождь, шедший в момент ЧП. Кроме того, по его данным, в последние годы эксперты активно обсуждали стабильность конструкции и активно призывали к масштабной реконструкции. По мнению специалистов, это было необходимо для реальной оценки общего состояния моста: после многих лет точечного техобслуживания эта информация была устаревшей.

@poliziadistato / Twitter

Ранее стало известно, что из-под обломков моста достали выживших. Их вертолетом доставили в городские больницы.

Кусок моста Моранди, по которому проходила часть автострады А10, обрушился днем 14 августа. Спасатели обнаружили на месте ЧП как минимум 10 покореженных автомобилей, как легковых, так и грузовиков.

Мост, известный также как Виадук Польчевера, располагался над промзоной, железнодорожными путями и рекой. Его общая длина — 1102 метра, дорога проходила на высоте 45 метров от земли. Конструкция была возведена еще в 1960-х годах. По данным прессы, реконструкция моста проводилась два года назад, в 2016-м.

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