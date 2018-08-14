Под рухнувшим мостом в Италии нашли выживших

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Выживших достали из-под обломков рухнувшего автомобильного моста в Генуе на северо-западе Италии. Об этом во вторник, 14 августа, сообщает телеканал Rai News.

По его данным, из-под завалов уже извлекли семь пострадавших. Их вертолетом доставили в городские больницы. Отмечается, что у многих переломы спины. Кроме того, психологи работают с очевидцами произошедшего.

Телеканал со ссылкой на источники в МВД сообщает, что уже найдены тела 11 погибших, в том числе ребенка.

В сети также появились кадры в места спасательной операции. На них запечатлено тело человека на носилках. Также видно, что в Генуе не прекращается дождь.

Как отмечается, спасатели обнаружили на месте ЧП как минимум 10 покореженных автомобилей, как легковых, так и грузовиков. Некоторые из них упали в реку. В качестве меры предосторожности некоторые машины, оставшиеся на мосту вблизи провала, пока не трогают, пишет ANSA.

Автомобильный мост, по которому проходила часть автострады А10, обрушился ранее во вторник. Мост проходил над промзоной и железнодорожными путями. Конструкция была возведена еще в 1960-х годах. Реконструкция моста проводилась два года назад, в 2016-м.

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